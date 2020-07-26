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ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى البرنامج إضافة إلى قوائم جديدة

البنوك لـ"سبق": تمديد تأجيل الأقساط لمستفيدي "ساند" المتعطلين عن العمل

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق" أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجّهت البنوك بتمديد تأجيل أقساط التمويل للمستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "حافظ" أن المؤسسة وجّهت بالتمديد ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى "ساند" إضافة إلى قوائم جديدة.