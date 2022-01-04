تمتهن بيع المعسل والتبغ.. إغلاق 5 منشآت بـ"الشمالية" خالفت الاشتراطات الصحية

الأمانة شددت على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بمختبر صحة البيئة أمس، 5 منشآت تجارية تمتهن بيع منتجات المعسل والتبغ مخالفة للاشتراطات الصحية.

وشدّدت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل الرسمية.