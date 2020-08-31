"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 31 أغسطس 2020، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 315772 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1129 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 290796 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3897 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21079 والحالات الحرجة 1552 حالة.