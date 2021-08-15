اندلاع حريق في غابات غرب القدس

إجلاء سكان المستوطنات

اندلع حريق في غابات التلال الغربي للقدس المحتلة، اليوم (الأحد)؛ مما تسبب في إجلاء سكان عدة مستوطنات إسرائيلية نائية، كما خيمت سحب من الدخان على أجزاء من المدينة، التي تبعد عن مكان الحريق نحو عشرة كيلومترات.

وتكافح طائرات إطفاء وأطقم على الأرض ألسنة اللهب، التي يشاهدها المسافرون على الطريق السريع بين القدس المحتلة وتل أبيب، وفقاً لـ"رويترز".

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

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15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 07:11 PM

إجلاء سكان المستوطنات

اندلاع حريق في غابات غرب القدس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اندلع حريق في غابات التلال الغربي للقدس المحتلة، اليوم (الأحد)؛ مما تسبب في إجلاء سكان عدة مستوطنات إسرائيلية نائية، كما خيمت سحب من الدخان على أجزاء من المدينة، التي تبعد عن مكان الحريق نحو عشرة كيلومترات.

وتكافح طائرات إطفاء وأطقم على الأرض ألسنة اللهب، التي يشاهدها المسافرون على الطريق السريع بين القدس المحتلة وتل أبيب، وفقاً لـ"رويترز".

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

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