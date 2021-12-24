"التحالف": عملية عسكرية استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين بجازان ونجران

تدمير كهفَيْن جبليَّيْن لتخزين الصواريخ بصعدة و4 مخازن للباليستية والمُسيَّرات بالمحويت

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أنه نفَّذ عملية عسكرية اليوم استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين بمنطقتَيْ جازان ونجران.



وأكدت قوات التحالف أن العملية أسفرت عن تدمير كهفَيْن جبليَّيْن لتخزين الصواريخ الباليستية والأسلحة في صعدة، وكذلك تدمير 4 مخازن للصواريخ الباليستية والمُسيَّرات بمحافظة المحويت.