قبل العيد.. بلدية "مليساء جدة" توقف توزيع حلوى فاسدة بمستودع مخالف

بعد رصدها مخالفات تهدد الصحة العامة

ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة جدة مستودع حلويات مخالف بحي الخمرة جنوب المحافظة تديره عمالة أجنبية مخالفة، امتهنت تخزين وإعادة تغليف كميات من الحلوى منتهية الصلاحية تمهيداً لتوزيعها في الأسواق استغلالاً لموسم العيد.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني أن فريق الرقابة في الفرع رصد المستودع العشوائي، وتبين له عقب المداهمة مخالفته لجميع الاشتراطات البلدية، لافتاً إلى أن الموقع يعمل بلا رخصة نظامية بجانب رصد مخالفات عديدة وجسيمة تهدد الصحة العامة ومنها تخزين وتغليف حلويات منتهية الصلاحية تمهيداً لتوزيعها في الأسواق، وسوء تداول وحفظ المواد الغذائية، وتشغيل عمال لا يحملون بطاقات صحية، فضلاً عن تجهيزات المبنى السيئة وتدني مستوى النظافة العامة.

وبيّن "الزهراني" أن البلدية صادرت من الموقع، وأتلفت 130 عبوة حلويات و95 كرتون شيبس و9 جوالين شوكولاتة سائلة، في حين أغلقت المستودع؛ لعدم وجود ترخيص نظامي، وجرى إعداد محضر بالحالة، واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.