"إحكام" تحدد الـ8 من فبراير كآخر مهلة للسداد واستكمال الطلبات

مطالبات بالتمديد لعام آخر

حددت منصة "إحكام" التابعة لعقارات الدولة، الثامن من فبراير المقبل آخر مهلة للسداد واستكمال الطلبات من خلال المنصة، وذلك في رسالة بعثت بها إلى عدد من المتقدمين، وسط استمرار المطالبات بالتمديد لعام آخر.

وكان من المفترض وحسب جدول المدة أن تغلق المنصة أبوابها في الخامس من جمادى الأولى الحالي، أي بعد عام من فتحها أمام المواطنين راغبي التملك؛ للرفع بطلباتهم.

يشار إلى أن لجان إحكام تضم 6 قطاعات حكومية هي وزارات: "الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة".



وبينت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات "إحكام" 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات؛ هي: "أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلبِ التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ".