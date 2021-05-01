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بمشاركة 20 لاعبًا .. خلال الفترة من 2 إلى 9 مايو

أخضر الصالات يقيم معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام .. تحضيرًا للبطولة العربية

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يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات معسكرًا في مدينة الدمام خلال الفترة من 2 إلى 9 مايو الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية لكرة القدم داخل الصالات والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.



وكان المدير الفني للمنتخب الوطني، الإسباني لويس فونسيكا استدعى 20 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: عبد الله كردي، نايف القصيبي، حمود الدهان، أسعد السعد، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فهد الرديني، فيصل السلطان، ناصر الحارثي، أسامة باعبدالله، ياسر المباركي، يحيى عججي ، حمود المطيري، معاذ العسيري، عبد الإله العتيبي، عمر الدبل، صالح القرني، سلطان الدحيم، عبد الله مغربي وعبد الله الدوسري.



من جانب آخر، أعرب مدير إدارة كرة الصالات والشاطئية ناصر السعدي، عن ثقته في الجهازين الفني والإداري واللاعبين من أجل الظهور المشرف والمميز في المحفل العربي الذي عاد بعد غياب.



وقدم السعدي شكره وتقديره لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على الدعم الكبير والمتواصل للعبة كرة قدم الصالات بصفة عامة والمنتخب بصفة خاصة وتوفير كل سبل تحقيق النجاح.