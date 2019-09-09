إحباط تهريب 12.5 طنًّا من الحشيش و١٦ مليون حبة مخدرة

بمتابعة أمنية عبر حدود المملكة على مدار العام ١٤٤٠هـ

أفاد المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال عام ١٤٤٠هـ؛ أسفرت عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه 12.420.62 كجم من مادة الحشيش المخدر، و16.340.365 قرص أمفيتامين مخدر، وتوقيف ٤٢٢ شخصًا، بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة.

وأحيل الموقوفون والمضبوطات من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود.