مسؤولون عسكريون.. يخشون وقوع هجوم في حفل تنصيب بايدن من داخل القوات العسكرية

يخشى مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، احتمال هجوم في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الأربعاء، من داخل القوات العسكرية المنتشرة في العاصمة واشنطن؛ مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة، وفحص جميع قوات الحرس الوطني البالغ عددها 25 ألفًا القادمين إلى واشنطن.

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد بريس" أن المسؤولين في وزارة الدفاع لم يخفوا قلقهم من بعض رجال الأمن الذين تم تكليفهم بحماية العاصمة؛ حيث إنهم قد يمثلون تهديدًا للرئيس القادم وكبار الشخصيات الحاضرة في حفل التنصيب.

وقال وزير الجيش رايان مكارثي: إن المسؤولين يدركون التهديد المحتمل؛ مشيرًا إلى أنه حتى الآن مع استمرار عمليات الفحص والتدقيق، لم يجدوا أي دليل حقيقي على وجود تهديد؛ دون أن يخفي قلقه.