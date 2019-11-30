الجيش اليمني يتقدم ميدانيًّا شمال الضالع بعد معارك ضارية

سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمرّدة

حقّق الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًّا جديدًا في شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، عقب معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وتمكّنت وحدات من الجيش اليمني، من فرض سيطرتها على منطقة القباه في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة، عقب هجوم شنَّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في المنطقة.



وأسفرت المواجهات بحسب موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمرّدة.