تركيا.. 6.38 مليار دولار عجزاً بميزانية الحكومة

لشهر مارس وفق بيانات وزارة المالية المعلنة اليوم

سجّلت ميزانية الحكومة التركية عجزاً قيمته 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس، وفي فبراير بلغ العجز 7.36 مليار ليرة، وفقما أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم.

ووفقاً لرويترز أظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزاً بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس، بحسب ما أظهرته البيانات.

تركيا الليرة التركية

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 01:34 PM

لشهر مارس وفق بيانات وزارة المالية المعلنة اليوم

تركيا.. 6.38 مليار دولار عجزاً بميزانية الحكومة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّلت ميزانية الحكومة التركية عجزاً قيمته 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس، وفي فبراير بلغ العجز 7.36 مليار ليرة، وفقما أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم.

ووفقاً لرويترز أظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزاً بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس، بحسب ما أظهرته البيانات.

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