إغلاق 5 منشآت غذائية وتحرير 15 مخالفة بـ"عمرة مكة "

ضمن جولات تفتيشية شملت 40 منشأة

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، خمس منشآت غذائية مخالفة، وذلك خلال جولات رقابية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية؛ للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية؛ والامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية نفذت عدة جولات ميدانية شملت 40 منشأة غذائية، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية، أسفر عنها إغلاق 5 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق، إضافة إلى تحرير 15 مخالفة على منشآت غذائية أخرى تنوعت بين عدم التزام المنشآت بتنفيذ الاشتراطات البلدية ومخالفة المنشأة لشروط التعبئة والنقل والتخزين، إضافة إلى تداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكَّدت وكالة البلديات حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات البلدية الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.