نجران.. "أمن الطرق" يطالب بالحذر والحيطة خلال القيادة

سبب الأتربة والغبار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية

نبّه أمن الطرق مستخدمي الطريق بمنطقة نجران، إلى أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية؛ مطالبًا الجميع بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، ومتمنيًا للجميع السلامة والأمان.

ونشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق، تغريدة قال فيها: عزيزي قائد المركبة قُدْ بحذر؛ نظرًا لتقلب أحوال الطقس التي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية؛ حرصًا على سلامتكم وسلامة الآخرين فأمنكم وسلامتكم هدفنا.