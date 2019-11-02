ملاك عقارات يؤجرون منازلهم لمدارس وروضات.. و"تعليم الشرقية" يتوعد

"الباحص": نحذر من الروضات غير المرخصة وهناك لجان للتعقب

حذرت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلة في مكتب التعليم الأهلي، الآباء وأولياء الأمور من إلحاق أطفالهم بروضات غير مرخصة من الجهة المعنية بمنح التراخيص في وزارة التعليم، مشيرة إلى ضرورة تأكد ولي الأمر من الاطلاع على ترخيص الروضة عند تسجيل ابنه، وعدم ركونه إلى وجود روضات ذات أسعار رخيصة لأن استمرارها غير مضمون وخطرها محدق.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، لـ"سبق"، أن شروط قبول الطفل في الصف الأول الابتدائي في العمر من خمس سنوات وستة شهور إلى خمس سنوات وتسعة شهور، يتطلب أن يكون لديه شهادة مرحلة رياض أطفال من روضة مرخصة نظاميًا.

وأبان أن هناك بعض أصحاب العقارات يقومون بتأجير منازلهم واستخدامها كمدارس، مع العلم بأن من يقوم على تشغيلها لا يوجد لديه رخصة من الجهة المانحة للترخيص، بالإضافة إلى افتقار تلك المباني لأدنى وسائل الأمن والسلامة، حيث إنها لا تخضع لأي جهة رقابية؛ مما يجعل الخطر أكبر بسبب عدم الكشف على تلك المنازل أو الشقق للتأكد من صلاحيتها من قِبل الجهات المسؤولة كالدفاع المدني والبلدية ولجان المعاينة المختصة بإدارة التعليم.

وأشار "الباحص" إلى أن هناك لجنة مختصة من إمارة المنطقة الشرقية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة وإدارة التعليم تقوم بملاحقة هؤلاء المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، محملاً أصحاب المنازل والعقارات التي تؤوي تلك الروضات المسؤولية الأكبر في ذلك.

من جهة أخرى، دعا مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الشرقية عوض المالكي، جميع الآباء وأولياء الأمور والمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي منشأة تعليمية لا تحمل لوحة باسمها، ولا تمتلك ترخيصًا صادرًا من إدارة التعليم وذلك تحقيقًا لمصلحة المجتمع وحفاظًا على سلامة أبناء وبناتنا الصغار من الخطر الذي قد يلحق بهم.