"عكور" إلى رتبة "عميد" بوزارة الدفاع

صدر الأمر السامي الكريم بترقية عبد الرحمن بن محمد عكور، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة "عميد".



وعبَّر "عكور" عن فخره وسعادته بالترقية، واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تبارك للعميد عكور، متمنين له التوفيق والسداد.