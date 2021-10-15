"عكور" إلى رتبة "عميد" بوزارة الدفاع

صدر الأمر السامي الكريم بترقية عبد الرحمن بن محمد عكور، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة "عميد".

وعبَّر "عكور" عن فخره وسعادته بالترقية، واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.
"سبق" تبارك للعميد عكور، متمنين له التوفيق والسداد.

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15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443 12:25 AM

"عكور" إلى رتبة "عميد" بوزارة الدفاع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صدر الأمر السامي الكريم بترقية عبد الرحمن بن محمد عكور، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة "عميد".

وعبَّر "عكور" عن فخره وسعادته بالترقية، واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.
"سبق" تبارك للعميد عكور، متمنين له التوفيق والسداد.

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