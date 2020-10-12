ترقية مدير الإدارة الهندسية بـ"حرس الحدود" لرتبة عميد

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد مهندس نبيل أحمد الرويثي مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالمديرية العامة لحرس الحدود إلى رتبة "عميد".

وأعرب "الرويثي" عن سعادته وامتنانه بثقة ولاة الأمر -حفظهم الله-، مؤكداً أن الترقية تعد حافزاً قويّاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.