عجلة الرياضة تدور من جديد.. الوجهة كوريا الجنوبية

عادت عجلة الرياضة إلى الدوران اليوم في كوريا الجنوبية مع انطلاق الموسم الجديد من دوري البيسبول، في خطوة تشكل بصيص أمل لعالم الرياضة الذي توقف في أنحاء الكرة الأرضية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولن تكون عودة البطولات محصورة بدوري البيسبول، بل يليه دوري كرة القدم الجمعة ثم دورة محلية للسيدات في الغولف الأسبوع المقبل، ما يجعل كوريا الجنوبية محط أنظار العالم.

وفي محاولة لتعويض اللعب خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور الذي لطالما ضجت به الملاعب، وضع فريق ويفرنز صوراً لمشجعين يرتدون الكمامات على مدرجات ملعب "مونهاك" في إينشيون، فيما رفعت لافتات تشجع على الانتصار في ملعب "جاسميل" الخاص بنادي أل جي توينز في سيول، كتب عليها "حتى لو كنا منفصلين، فنحن توأم"، في إشارة إلى اسم النادي باللغة الإنجليزية.

ويتوجب في الملاعب، تطبيق إجراءات السلامة الصحية والنظافة، كفحص درجة الحرارة مرتين قبل المباراة للاعبين، مع ضرورة ارتداء الكمامات في جميع أقسام الملعب باستثناء أرضية الملعب ومقاعد البدلاء والطواقم الفنية بحسب تعليمات اتحاد اللعبة.

كما طُلب من اللاعبين عدم المصافحة ومُنِعَ البصق، ما يضفي طابعاً غريباً على الرياضة الأكثر شعبية في كوريا الجنوبية.