بعدما سرقه اللصوص .. شاهد قصة المرحاض الذهبي الذي شغل العالم

ثمنه 5 ملايين دولار .. و"ترامب" رفض وضعه في البيت الأبيض

شغل مرحاض ذهبي العالم أجمع، عقب إعلان الشرطة البريطانية، يوم السبت، أن لصوصاً سرقوه من قصر بلينهايم البريطاني؛ حيث كان يجري عرضه ضمن معرض فني، المرحاض صالح للاستخدام، وتبلغ قيمته خمسة ملايين دولار.

والمرحاض الذهبي، وهو من عيار 18 قيراطاً ويحمل اسم "أمريكا"، كان جزءاً من معرض أعمال الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان؛ الذي اُفتتح يوم الخميس في القصر الواقع على بُعد نحو 97 كيلو متراً غرب لندن.

وكان المرحاض معروضاً في السابق بمتحف جوجنهايم بنيويورك؛ حيث تمكن أكثر من مئة ألف من استخدامه.

وقالت الشرطة إن اللصوص الذين كانوا يركبون سيارتين على الأقل اقتحموا القصر، مكان مولد رئيس الوزراء البريطاني إبّان الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل، وأزالوا المرحاض قبل الساعة الخامسة من صباح السبت بتوقيت جرينتش مما تسبّب في أضرار بالغة وتسرب المياه، حسب وكالة "رويترز".

وأضافت، أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عاماً للاشتباه في تورّطه في السرقة، لكنها لم تتمكن من استعادة المرحاض المسروق.

وعبّر قصر بلينهايم عن حزنه لفقدان القطعة الفنية "الثمينة"؛ لكنه أوضح أن المعرض سيُعاد فتحه يوم الأحد.

وفي العام الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس دونالد ترامب؛ رفض عرضاً من المتحف لتركيب المرحاض مؤقتاً في البيت الأبيض لاستخدامه الشخصي.