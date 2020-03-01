"مسام" ينتزع 5677 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من فبراير الجاري

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2020م من انتزاع 5677 لغمًا، منها 40 لغمًا مضادًّا للأفراد، و355 لغمًا مضادًّا للدبابات، و5279 ذخيرة غير متفجرة، وثلاث عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما نُزع منذ بداية المشروع حتى الآن 145.464 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.اليمن مسام نزع الألغام المليشيات الحوثية
إجمالي ما نزعه المشروع منذ بدايته 145.464 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية
تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2020م من انتزاع 5677 لغمًا، منها 40 لغمًا مضادًّا للأفراد، و355 لغمًا مضادًّا للدبابات، و5279 ذخيرة غير متفجرة، وثلاث عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما نُزع منذ بداية المشروع حتى الآن 145.464 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.