قريباً.. "واتساب" يبدأ تطبيق خاصية تبادل الرسائل دون استخدام الهواتف

ربط 4 أجهزة مختلفة لتلقي وإرسال الرسائل في نفس الوقت

قال تطبيق واتساب المملوك من شركة فيسبوك في بيان له، إنه يدرس تطبيق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين، بتبادل الرسائل، من دون استخدام هواتفهم، وفقاً لـ"بي بي سي".

الخاصية الجديدة ستسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل "حتى لو كانت بطارية الهاتف قد فرغت بالكامل".

الخاصية الجديدة ستتيح ربط ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة، مثل الكومبيوتر أو الأجهزة اللوحية، لتلقي وإرسال الرسائل في نفس الوقت.

ويبدأ التطبيق تجربة الخاصية الجديدة، على مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل تحسينها وإضافة المزيد من الإمكانيات لها، ثم السماح لجميع المستخدمين بالوصول إليها.

وأضافت الشركة أن خاصية تشفير المحادثات والرسائل، وهي الخاصية الأكثر جذباً للمستخدمين في التطبيق، ستظلّ متوفرة حتى مع فك الربط بين المراسلات والهواتف الشخصية.

وتوفر تطبيقات أخرى نفس الخاصية حالياً، ومنها تطبيقات مشفرة مثل "سيغنال"، إذ إنها تشترط التسجيل للمرة الأولى باستخدام هاتف نقال، وبعد ذلك، يمكن تبادل الرسائل باستخدام أجهزة أخرى.