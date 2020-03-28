بأمر الملك.. جواز عرض الموضوعات على مجلس الوزراء بطريق التمرير في الحالات الاستثنائية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا، ينص على أنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.

ونشرت الجريدة الرسمية نص الأمر الملكي.