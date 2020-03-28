بأمر الملك.. جواز عرض الموضوعات على مجلس الوزراء بطريق التمرير في الحالات الاستثنائية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا، ينص على أنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.

ونشرت الجريدة الرسمية نص الأمر الملكي.

فيروس كورونا الجديد أمر ملكي

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28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 01:20 AM

بأمر الملك.. جواز عرض الموضوعات على مجلس الوزراء بطريق التمرير في الحالات الاستثنائية

عبدالله البرقاوي

الرياض

14 50,009

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا، ينص على أنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.

ونشرت الجريدة الرسمية نص الأمر الملكي.

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فيروس كورونا الجديد أمر ملكي

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