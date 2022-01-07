كورونا .. كوريا الجنوبية تسجل 3,717 إصابة جديدة و174 بالصين

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 3,717 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليصل العدد التراكمي للحالات إلى 657,508 إصابات.

وأضافت البلاد 45 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 5,932 وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 103295 إصابة مؤكدة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن 116 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ولم تُسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.