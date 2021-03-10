اقتران القمر وعطارد وإلى جوارهما المشتري وزحل يوم غد الخميس قبل شروق الشمس

"عسيري": شهر مارس الجاري سيشهد عددًا من الاقترانات

يظهر القمر فوق الأفق الشرقي قبل شروق شمس يوم غد الخميس بنصف ساعة، وذلك في حالة اقتران مع كوكب عطارد وإلى جوارهما يظهر كوكبا المشتري وزحل، ويستمر بمشيئة الله تعالى حتى طلوع الشمس.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، في تصريح له: يحدث هذا الاقتران بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما البعض عندما يقعان على نفس خط الطول السماوي، ويعد الاقتران حدثًا ظاهريًّا فقط، بينما في الواقع تفصل بين الجرمين مسافة كبيرة، كما سيشهد شهر مارس عددًا من الاقترانات بين القمر من جهة وكل من المريخ والمشتري وزحل من جهة ثانية كل على حدة.

وأضاف أن كوكب عطارد قد وصل قبل عدة أيام إلى استطالته القصوى الغربية، وهي المسافة الزاوية بين الشمس والكوكب بالنسبة للأرض، وعند الاستطالة القصوى الغربية يكون كوكب عطارد مرئيًّا لفترة قصيرة فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس مباشرة.

وبيّن أن زاوية الاستطالة القصوى لكوكب عطارد تتراوح ما بين 18 و 28 درجة وهذا التفاوت في القيم ناتج عن المدار البيضاوي الشكل للكوكب وتعد الاستطالة القصوى فرصة مناسبة ووقتًا ملائمًا لرصد الكوكب.

وأفاد الدكتور حسن عسيري بأنه خلال شهر مارس يمكن رؤية أربعة كواكب بالعين المجردة في السماء؛ وهي: عطارد، المريخ، المشتري، وزحل، ويظهر المريخ فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، في حين يظهر زحل وإلى جواره المشتري فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، مشيرًا إلى أنه من السهل التفريق بين الكوكبين؛ حيث يبدو المشتري أشد لمعانًا وأكبر حجمًا.