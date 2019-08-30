بمشاركة القوات السعودية.. استمرار فعاليات "الأسد المتأهب 2019"

تضمنت "مكافحة الإرهاب والقتال داخل المدن وتحرير الرهائن"

تتواصل فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2019م" بمواقع مختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعد من أكبر التمارين المنفذة في المنطقة من حيث عدد المشاركين ونوعية الأحداث والنشاطات المنفذة بالتمرين.

وبلغ عدد المشاركين ثمانية آلاف مشارك، ويعد من أهم وأكبر التمارين التي تنفذ على مستوى العالم بمشاركة 30 دولة؛ منها أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وكوريا الجنوبية واليابان والأردن ومصر، والعديد من الدول الشقيقة والصديقة الأخرى.

وقال قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني: شهدت الأيام الماضية الانتهاء من المراحل الأولى من التمرين؛ حيث حققت الوحدات المشاركة من القوات المسلحة السعودية أهدافها ومهامها بكل جدارة وكفاءة عالية.

وأضاف: القوات المسلحة السعودية تشارك في هذا التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، بمشاركة قوات على الأرض وضباط مشاركين في هيئة السيطرة العليا وقوة الواجب المشتركة.

وأردف: التمارين المنفذة خلال الفترة الماضية اشتملت على تدريب هيئة الركن على العمل المشترك والتدريب على مكافحة الإرهاب والقتال داخل المدن وتحرير الرهائن، والتدريب على التخطيط والتصدي للحرب الإلكترونية "السايبر"، وتنفيذ عمليات القصف الإستراتيجي والنقل الإستراتيجي وعمليات إخلاء وإسعاف المصابين وتدريب القناصة والتدريب على الحماية من أسلحة التدمير الشامل، والتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة بمختلف أنواعها، والتدريب على أمن الملاحة البحرية الدولية وعمليات الحرب النفسية، والتدريب على مراقبة وتدمير القوارب المعادية المفخخة والمسيرة عن بعد.

وتابع: التدريبات تحاكي الواقع وينفذ معظمها بالذخيرة الحية، وستنفذ خلال الأيام القادمة العديد من الفعاليات المهمة؛ منها "ندوة كبار القادة"، وندوة "كبار ضباط الصف".

وأعرب عن تمنياته لزملائه المشاركين التوفيق واكتساب الخبرة والمهارات القتالية والاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في الجيوش المتقدمة.

يذكر أن تمرين "الأسد المتأهب 2019" سيختتم فعالياته في 6 محرم 1441هـ.