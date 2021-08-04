إنقاذ شاب ماليزي حاول السباحة من بلاده إلى السعودية

الشرطة: نُقل لمستشفى الأمراض النفسية لتقييم حالته الصحية

أنقذت الشرطة الماليزية شاباً ماليزياً (28 عاماً) بعد أن حاول السباحة من ماليزيا إلى السعودية، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة صحته النفسية والعقلية.

وتناقلت أمس وسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو وصوراً لشاب تم إنقاذه من قِبل الشرطة البحرية بعد أن قفز إلى البحر.

وعلّقت الشرطة أن الشاب تمّ احتجازه قبل نقله إلى المستشفى، حيث قال إنه كان ينوي السباحة إلى مكة المكرّمة.

وقالت الشرطة إنه تمّ كذلك إجراء فحص للمخدرات على الشاب، واتضح أنه سليم، مشيرة إلى أنه سبق لذات الشاب في 12 يوليو الماضي القفز إلى البحر محاولاً لقاء أحد اصدقائه في منطقة أخرى بماليزيا قبل أن تقوم الجهات بإنقاذه من الغرق.