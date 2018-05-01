فيزا تعلن: السعوديون يطيحون بالصينيين والأمريكان وينفقون 4800 دولار في الرحلة الواحدة

أصدرت شركة فيزا العالمية تقريرا حديثا يخص المدفوعات السياحية ضمن دراسة شاملة للتوجهات العالمية لأفضل السياح إنفاقا حيث جاء السياح السعوديون في المركز الأول وجاء الكويتيون في المركز الخامس عالمياً على التوالي في الإنفاق على السفر.

وفيما يخص الاعتماد على الوسائل الإلكترونية أظهر التقرير أن المسافرين من الإمارات يعتمدون على تلك الوسائل بنسبة 97% والسعودية 93% والكويت بنسبة 85% يعتمدون بشكل كبير على الأدوات الإلكترونية في كل مرحلة من مراحل سفرهم ويرتبطون مباشرة بالإنترنت عند وجودهم في الخارج.

وفقا للتقرير تصدر السياح المسافرون من السعودية ترتيب العالم من حيث الإنفاق بقيمة 4800 دولار بما يساوي 15 ألف ريال سعودي في الرحلة الواحدة شاملة مرحلة الحجز والنفقات وذلك بالمتوسط وأطاح السعوديون بالأمريكان والصينيين الذين احتلوا المراكز الأولى في الأعوام السابقة، وجاء الصينيون في المركز الثاني بـ4034 دولاراً، والأستراليون بـ3529 دولاراً، والأميركيون بـ3500 دولار والكويتيون بـ3474 دولاراً فيما يبلغ المتوسط العالمي البالغ 2443 دولاراً.

علاوة على دراسة المحفزات وسبل التخطيط، كشفت "دراسة توجهات السفر في العالم" التي استطلعت آراء مسافرين من 27 دولة ومنطقة، عن عدد من التوجهات الإجمالية للسفر التي من المتوقع أن تستمر خلال عام 2018.

وقد يقلّ متوسط مدة الرحلات عالمياً، لكن المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي ما زالوا يفضلون الرحلات الطويلة.

ويبلغ المتوسط العالمي لمدة الرحلة حالياً 8 ليالٍ مقارنة مع 9.5 ليالٍ في عام 2015، بينما يبلغ متوسط مدة رحلة المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي 9 ليال للمسافرين من الإمارات، و10 ليال للمسافرين من الكويت و14 ليلة للمسافرين من السعودية.

وتساعد التكنولوجيا بعض المسافرين على التنقل بشكل أفضل بين وجهاتهم، إذ حرص 88% من المسافرين على الاتصال بالإنترنت أثناء سفرهم إلى الخارج، في حين أن النسبة تكبر عند المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يستخدم 97% من الإماراتيين جهاز الهاتف المتحرك للاتصال بالإنترنت أثناء رحلتهم و93% من السعوديين و95% من الكويتيين.