بعملية واحدة.. إنهاء معاناة شاب من تقوس بارز في الساقين بجدة

أجريت بمستشفى المؤسس باستخدام جهاز التثبيت الخارجي.. صحته جيدة

نجح قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إجراء جراحة ناجحة لشاب في العقد الثاني من العمر يعاني من تقوس بارز في عظام الساق، وتَطَلّب ذلك إجراء عملية واحدة خلاف العمليات المألوفة، والتي تعتمد على التعديل التدريجي بواسطة جهاز تثبيت خارجي يبقى ملازمًا للمريض لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأوضح استشاري جراحة العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود الصالحي قائلًا: إن الشاب تمكّن من استعادة استقامة ساقيه بعد استخدام جهاز التثبيت الخارجي؛ حيث كان يراجع العيادة الخارجية بسبب معاناته من تقوس الساقين، وبعد إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة والإشعاعية والمخبرية اللازمة، يتم البدء بالخطة العلاجية من خلال تقنية تثبيت الجهاز الخارجي.

وأضاف: الطريقة التقليدية لعلاج مثل تلك الحالات تتم عبر التدخل الجراحي لإيقاف صفائح النمو في الجهة التي يحدث بها التقوس بشكل يدوي؛ ولكنها قد لا تنجح في كل الحالات، وقد يستمر التقوس أكثر؛ مؤكدًا استعادة الشاب لممارسة حياته الطبيعية وتمتعه بصحة جيدة ولله الحمد.