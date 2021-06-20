"الشؤون الإسلامية" تنفّذ 4873 جولة تفقدية على مساجد وجوامع جازان

للوقوف على تطبيق جميع الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، 4873 جولة تفقدية، على عدد من جوامع ومساجد المنطقة خلال 30 يومًا؛ للوقوف على تطبيق جميع الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة مدى التزام المصلين بالإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي، ضرورة الأخذ بجميع التدابير الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.