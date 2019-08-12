شاهد.. هواتف الحجاج توثّق أمطار منى وتنقل فرحتهم

تفاوتت هطولاتها بين شبه غزيرة ومتوسطة والمدني يُطَمْئِن

وثّقت عدسات هواتف الحجاج زخات أمطار الرحمة والأجواء الإيمانية في مشعر منى، مشاركين الآخرين فرحة الأمطار التي هطلت منذ عصر اليوم.



وابتهج الحجاج بزخات الأمطار ”شبه” الغزيرة، والتي لطفت الأجواء وخففت حدة حرارة الشمس؛ حيث قضى بعضهم رمي الجمرات وتوجه للاستمتاع بالأجواء الماطرة، ونقلها إلى أهلهم وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد أكد الدفاع المدني السعودي أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر منذ نحو ساعة، مبينًا أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.