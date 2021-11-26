تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد على منطقة جازان

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وضمد، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.