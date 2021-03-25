أمانة العاصمة المقدسة تُنفذ 8 آلاف جولة على المنشآت التجارية

دعت إلى ضرورة وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات، خلال الأسبوع الماضي 8472 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاقات لمُنشآت مُخالفة، بالإضافة إلى تحرير مُخالفات للإجراءات الاحترازية.

وشدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

أمانة العاصمة المقدسة

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25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 01:57 PM

دعت إلى ضرورة وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي

أمانة العاصمة المقدسة تُنفذ 8 آلاف جولة على المنشآت التجارية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات، خلال الأسبوع الماضي 8472 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاقات لمُنشآت مُخالفة، بالإضافة إلى تحرير مُخالفات للإجراءات الاحترازية.

وشدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

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