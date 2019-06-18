هيئة النقل: جهاز التتبع والوزن متطلب أساسي لتجديد بطاقة تشغيل الشاحنة

دعت المالكين إلى الحرص على تركيبه عبر مزوّدي الخدمة المؤهلين

أكّدت الهيئة العامة للنقل أن تركيب جهاز التتبع وقياس الوزن في الشاحنة متطلّب أساسي لإصدار تجديد بطاقة التشغيل.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": أخي مالك #الشاحنة: تركيب #جهاز_التتبع وقياس الوزن في الشاحنة متطلّب أساسي لإصدار/تجديد #بطاقة_التشغيل، فاحرص على تركيب الجهاز عبر مزوّدي الخدمة المؤهلين من #هيئة_النقل_العام قبل البدء بإجراءات الإصدار/التجديد.