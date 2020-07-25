ماذا تعرف عن أصل "السقيا".. كيف كانت وإلى أين وصلت؟

البداية ارتبطت بالصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص

اشتهرت مكة المكرمة بـ"السقيا" منذ عقود قديمة لما يقوم به أهلها من توزيع المياه على الزوار بمكة لإشباع الظمأ من شدة الحرارة.

ولا تعتبر السقيا مجرد اسم يطلق على من يوزعون الماء فقط، وإنما هي اسم لبئر كان ملكًا للصحابي سعد بن أبي وقاص توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم واستعذب واستسقى وشرب منه.

وقد دُفنت بئر السقيا ولم يبق لها أثر، أما الآن فكلمة سقيا تطلق على كل منابع للمياه يستفيد منها قاصدو البيت الحرام.

وتعد منطقة "عين زبيدة" من الأماكن التاريخية الهامة في العاصمة المقدسة والتي ترجع آثارها إلى آلاف السنين حتى يومنا هذا.

ويرجع اسم هذا المكان إلى "زبيدة أمة العزيز بنت جعفر بن المنصور زوجة الخليفة هارون الرشيد"، كما أن عين زبيدة مكان يمتد من أعالي جبال الكر بوادي نعمان بالقرب من الطائف حتى مكة.

ويعد هذا المكان مشروعاً مائياً عملاقاً كان له الأثر الكبير في سقيا أهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام بالمياه العذبة، وذلك عندما علمت "زبيدة" حاجة مكة إلى المياه نتيجة ما عانت منه من جفاف فى مياه الآبار وقلة الإمكانات والأيدي الهندسية الماهرة استطاعت بجهود العاملين في سحب المياه عبر تلك المسافة الطويلة التي تمتد لمئات الكيلومترات وعبر مرتفعات ومنخفضات جبلية وأودية وصحاري لعمل مناسيب منسابة لمجرى العين والخرزات والقنوات بالحجر والجص حتى وصلت المياه إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، مروراً بمناطق المشاعر المقدسة، منى وعرفات ومزدلفة، ولا تزال آثار القنوات المائية والخرازات قائمة إلى اليوم في سفوح الجبال.

أما عن سقيا زمزم فهي الأولى في توزيع المياه داخل مكة المكرمة، وتعمل إدارة سقيا زمزم بجهود متطوعيها على توفير أكثر من 22 ألف حافظة لماء زمزم المبرد وغير المبرد بمختلف المواقع في المسجد الحرام قابلة للزيادة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يتم توفير أكثر من 120 مشربية رخامية بها أكثر 1445 صنبورًا.