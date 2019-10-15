"صحة حائل" تنظم الندوة العلمية الخامسة للسلامة الدوائية

لرفع مستوى ثقافة جميع الممارسين الصحيين

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري، الثلاثاء، الندوة العلمية الخامسة للسلامة الدوائية في مستشفى حائل العام، تحت عنوان "أحدث المستجدات في التعامل الآمن مع الدواء".

وقال مدير قسم الرعاية الصيدلية، الدكتور بدر جار الله العفري: إن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الدوائية لدى الممارسين الصحيين كافة، والتأكيد على أن مبدأ السلامة والجودة في الخدمة الدوائية ليس مناطًا بالصيادلة وحسب، بكل مقدمي الخدمة الصحية، خصوصًا الأطباء والتمريض.

وقدم خلال الندوة أحدث المستجدات في المنظمات الدوائية على المستوى الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات بين الحضور.

شارك في الندوة نخبة من المتخصصين على مستوى المنطقة، واستمر التقديم العلمي على مدى ثلاثة أيام.

يذكر أن الندوة الخامسة للسلامة الدوائية، معتمدة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة تعليم طبي مستمر.