الدوري الإسباني: برباعية ريال بيتيس يلحق الهزيمة الثانية ببرشلونة

فجّر فريق ريال بيتيس مفاجأة من العيار الثقيل بإلحاقه الهزيمة بالمتصدر الليغا فريق برشلونة هي الثانية له على أرضية ميدانه على ملعب "كامب نو"، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.



سجل أهداف الضيوف: فيربو، وخواكين، ولو سيلسو، وكاناليس في الدقائق (20، 34، 71، و83) على الترتيب، بينما سجل لبرشلونة نجمه العائد من الإصابة ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 68 و93، والتشيلي فيدال في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 16 في المركز 12 على لائحة الترتيب.



