من خفيفة إلى غزيرة.. الحصيني: بداية أسبوع ماطر بهذه المناطق

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القصيم والرياض ونجران

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الإثنين -بإذن الله- هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية تمتد للإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القصيم والرياض والساحل الغربي ونجران وشمال الشرقية، إلا أن يصرفها الله.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 08:21 AM

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القصيم والرياض ونجران

من خفيفة إلى غزيرة.. الحصيني: بداية أسبوع ماطر بهذه المناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الإثنين -بإذن الله- هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية تمتد للإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القصيم والرياض والساحل الغربي ونجران وشمال الشرقية، إلا أن يصرفها الله.

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