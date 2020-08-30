من خفيفة إلى غزيرة.. الحصيني: بداية أسبوع ماطر بهذه المناطق

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القصيم والرياض ونجران

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الإثنين -بإذن الله- هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية تمتد للإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على القصيم والرياض والساحل الغربي ونجران وشمال الشرقية، إلا أن يصرفها الله.