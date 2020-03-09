"الربيعي" مؤكداً لـ"سبق": المريض فُحص وتأكدنا من سلامته والطائف خالية من "كورونا"

بعد تناقل أشخاص خطاباً طلب حضوره والموجّه لجهة أمنية

أكد المتحدث الإعلامي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الرببعي، أنهُ لم تُسجِّل الطائف حالات مؤكدة -ولله الحمد- لفيروس "كورونا" المستجد، معتبراً أن كل الإجراءات القائمة هي في إطارها الاحترازي فقط.

وأشار "الربيعي" إلى أن هناك تنسيقاً من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية؛ لفرض الإجراء الصحي الكامل بحق حالات قد تستدعي مزيداً من التأكيد، مستشهداً بما حدث مع الحالة التي تناقل أشخاص خطاباً طلب حضورها، والموجهة لجهة أمنية، بعد هروب صاحبها من أحد المراكز الصحية، ونشرت "سبق" تفاصيلها.

وزاد في حديثه عنها مُطمئناً الجميع: "المريض غادر أحد المراكز، رافضاً الخضوع لمزيد من الفحوص، وتمت إعادته خلال وقت قصير لاستكمال الفحوص، وتبين سلامته ليغادر المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي".