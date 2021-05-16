المحيسن لـ"سبق": هؤلاء فقط يسمح لهم بالمغادرة عبر جسر الملك فهد

كشف عن شهادة تأمين خاصة بـ"كورونا" لمن هم دون سن 18 سنة

أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، أن السماح بمغادرة السعودية تكون فقط لمن تظهر لديهم حالة محصن أو متعاف بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" أو شهادة تأمين خاصة بـ"كورونا" لمن هم دون سن 18 سنة.

وقال "المحيسن" لـ"سبق": يتطلب للقادمين إلى مملكة البحرين حمل أي من التطبيقات الصحية المعتمدة بدول مجلس التعاون والتي تظهر حالة محصن أو متعاف بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" أو التطبيقات المعتمدة بدول المجلس، أو حمل شهادة فحص كورونا بما لا يتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة.

وأضاف: من خلال أعمال التنسيق المكثفة مع الإدارات المختصة بالمملكتين بأنه سيتم رفع درجات الاستعداد إلى الدرجة القصوى من خلال فتح كافة المسارات، كما ستقوم الجهات المختصة في المملكتين السعودي والبحريني بتطبيق الأنظمة والاشتراطات المنصوص عليها من الجهات الصحية بالمملكتين لمغادرة وقدوم المسافرين.

وأردف: الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس "كورونا" بمملكة البحرين حدد كافة الإجراءات الاحترازية للمسافرين، حيث أعلن إلغاء فحص فيروس كورونا «PCR» من أول أيام عيد الفطر المبارك عند الوصول للمطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج من خلال إبراز الشعار الأخضر للمطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس "كورونا"، أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المطعمين وغير المتعافين.

وتابع: فيما يتعلق للقادمين للسعودية فإنه حالياً لا يتطلب إجراءات إضافية بالنسبة للسعوديين مع وجوب حمل شهادة فحص كورونا للجنسيات الأخرى بما لا يتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة أو أي اشتراطات إضافية يتم إضافتها من الجهات المختصة.

وشدد "المحيسن" على أهمية متابعة ما يصدر من الجهات الرسمية بالمملكتين فيما يتعلق بأي تحديثات تتعلق بالاشتراطات المطلوبة للدخول في أي من المملكتين، مع اتخاذ الحيطة والالتزام بجميع الاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين، تفادياً لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم.

وأوضح أن تطبيق هذه الاشتراطات والتدابير الوقائية يأتي لضمان سلامة المسافرين من مواطنين ومقيمين بمتابعة من مختلف الجهات المعنية للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد حرص المؤسسة، بدعم مجلس إدارتها وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الجهات العاملة بالمملكتين، على بذل كل الجهود لتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين. وقدم المهندس المحيسن الشكر والتقدير لقيادتي المملكتين على ما تجده المؤسسة من دعم وتوجيه من لدن المسؤولين بالمملكتين وتعاون دائم من جميع الادارات العاملة بجسر الملك فهد.