"الخارجية الأمريكية" تعيد نشر فيديو ألغام الحوثي بالحديدة

زرعتها في الشوارع من أجل قتل المدنيين

أعاد فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية، نشر مقطع فيديو نشرته القوات اليمنية، ويظهر الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في منطقة الحديدة في اليمن.

وحسب "سي إن إن" بالعربية، علق فريق التواصل على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "مقطع مسجل نشرته القوات اليمنية يظهر الألغام والعبوات الناسفة التي تركتها ميليشيا الحوثي في شوارع مدينة الحديدة، غربي اليمن، من أجل قتل المدنيين".

يذكر أن منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي بقيادة السعودية أعلنت "سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته ميليشيا الحوثي الموالية لإيران باتجاه ميناء الحديدة"، وفقًا لما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الأربعاء.

ووفقًا لما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية فإن "ذلك استمرارًا لجرائمها وأعمالها التخريبية بالحديدة، في تحدٍ واضح للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المنشآت المدنية في أوقات الحروب".