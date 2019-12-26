مدير جامعة الملك سعود يفتتح المدرج التعليمي والنادي الرياضي بكلية العلوم

تفقد قاعات الاختبارات ووقف على جاهزيتها لخدمة المستفيدين منها

دشن مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، اليوم الخميس، النادي الرياضي بكلية العلوم, وتجول في أروقة النادي بصحبة وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله الصقير وعميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور ناصر الداغري الذي كان في مقدمه مستقبليه بالإضافة لوكلاء ووكيلات الكلية ورؤساء الأقسام.

وتفصيلاً، شارك مدير الجامعة طلاب الكلية هواياتهم وألعابهم المختلفة في النادي الرياضي، الذي تهدف كلية العلوم من خلال تأسيسه إلى وضع خيار إضافي أمام الطالب لملء وقت فراغه داخل الكلية بما يعود عليه بالنفع.

وافتتح مدير الجامعة المدرج التعليمي بالكلية الذي جرى إعادة تأهيله مؤخراً والذي يتسع لـ90 طالباً, فيما تختلف استخداماته ما بين إقامة المحاضرات وعقد الاختبارات, حيث يأتي إعادة تأهيل المدرج التعليمي تماشياً مع سياسة رفع كفاءة الإنفاق التي تنتهجها الجامعة.

وتفقد مدير الجامعة خلال الزيارة قاعات الاختبارات في الكلية ووقف على جاهزيتها لخدمة الأعداد الكبيرة المستفيدة منها من داخل وخارج كلية العلوم.

وفي ختام الزيارة وجه عميد كلية العلوم شكره الجزيل لمدير الجامعة للدعم الممتد التي توليه إدارة الجامعة لكل المشاريع التي تهم الطلاب والطالبات ولتذليها كل العقبات في سبيل تحقيقها.