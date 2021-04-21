لهذا السبب.. "التجارة" تستدعي 4.006 سيارات تويوتا "HILUX"

طالبت بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4.006 سيارات تويوتا "HILUX" سنة الصنع



2019 - 2020؛ لخلل في معزز الفرامل، قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل أثناء القيادة؛ مما يزيد المسافة المطلوبة لتوقف المركبة واحتمالية خطر وقوع حادث.



وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.