جمعية "أصدقاء المرضى" بعنيزة تطلق برنامج "الساعة التاسعة" خلال رمضان

"غدي الخلف": عبر حملة إلكترونية تقدم إرشادات صحية واجتماعية ودينية

أطلقت جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة أخيرًا برنامج "الساعة التاسعة " الذي يسعى لتقديم برامج توعية إلكترونية.

وفي التفاصيل .. صرّحت رئيسة وحدة التوعية الصحية في الفريق النسائي بالجمعية غدي بنت عبدالله الخلف:"الفكرة تدور حول حملة إلكترونية تستمر طيلة أيام الشهر الكريم تهتم بنشر وتوعية المجتمع بجميع الجوانب الاجتماعية والدينية والصحية علاوة على تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية التي باتت منفذًا للوصول للمعلومة بسهولة إذ تتيح للمجتمع من تداولها ونشرها وقراءتها خلال دقائق".

قالت "حددنا المسمى بـ "الساعة التاسعة" لكونها تنفذ في الساعة التاسعة مساء في ليالي رمضان التي تعد لحظة مرتقبة للنشر اليومي، وتأتي الحملة بنسختها الإلكترونية بعد ثلاث سنوات من نجاح الحملات الرمضانية الميدانية والتي جاءت تحت عنوان جرعة وعي وأُقيمت في عدة مواقع بعنيزة.

واختتمت "غدي الخلف": "خطة وحدة التوعية الصحية تحوي العديد من المبادرات التوعوية النوعية كبودكاست تبليل الذي تم إطلاقه في هذا العام، والحملات في الأيام العالمية الصحية".