إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية وضبط 3 عمالة مخالفة بالرياض

ضمن حملة تفتيشية للأمانة ضبطت خلالها صورًا لخطابات رسمية سرية

نفذت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أمس حملة تفتيشية ضبطت خلالها صورًا لخطابات رسمية سرية، و(20) بدلة عسكرية، وكمية كبيرة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وأغلق المحل وسُلم 3 من العمالة المخالفة إلى الدوريات الأمنية.



وجاءت الجولات بناءً على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بمشاركة وزارتي الحرس الوطني، والتجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.