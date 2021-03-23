مشاريع دواجن قرب مخططات سكنية بـ"عجلية الأفلاج".. والأهالي: هل نرحل؟!

مواطنان: مخالف للتعليمات التي تنص على اشتراطات المسافة النظامية

اشتكى عدد من الأهالي بمركز العجلية، 120 كم جنوب الأفلاج، من الشروع في إنشاء مشاريع للدواجن بالقرب من المخططات السكنية والأهالي.

وذكر المواطنان تميم شافي الخضران والنعيمي الخضران لـ"سبق"، أن أحد المستثمرين قد شرع في إقامة مشروع دواجن بياض، وتم التصريح له بالعمل؛ علمًا بأنه يبعد عن التجمعات السكانية ٥.٥كم وعن المخطط الحكومي المعتمد ٧٢٩ مسافة ٧كم، ومن المؤسف أن ذلك موضح في كروكي بلدية البديع بالأفلاج لموقع المشروع.

وأضافا: "هذا المشروع مخالف للتعليمات التي تنص على اشتراطات إقامته؛ كون شروط المسافة النظامية لإقامة مشروع دواجن؛ ألا تقل المسافة بينه وبين المخططات السكنية عن ١٠كم"، وأشارا إلى أن استبانة بلدية البديع التي وافقت مبدئيًّا وأتاحت للمستثمر استخراج ترخيص الدواجن، ذُكِر فيها نقاط تُخالف الواقع؛ مثل ذكر وجود جبال تفصل المشروع"؛ على حد قولهم.

واختتما: "في هذه الحالة سيتم توطين الدواجن ورحيل المواطنين؛ لما سيسببه هذا المشروع من أضرار على الأهالي لمخالفة الشروط الصحية لحياة الناس وحماية الأمن الصحي".

وأكد عدد من الأهالي أنهم رفعوا عن تضررهم لدى الجهات ذات الاختصاص وينتظرون التدخل لحل معاناتهم مع ذلك المشروع.

طرحت "سبق" معاناة الأهالي على المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض علي الرويلي؛ إلا أنه لم يعلق حتى حينه.