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قالت: لن نسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة

"الغذاء والدواء" تلزم مستوردي الخضار بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً

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إلزامت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً، مبينة أن إنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": إلزام مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً وإنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019.

وأضافت: علماً بأنه لن يُسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة.