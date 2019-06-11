"الغذاء والدواء" تلزم مستوردي الخضار بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً

إلزامت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً، مبينة أن إنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": إلزام مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً وإنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019.
وأضافت: علماً بأنه لن يُسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة.
قالت: لن نسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة
إلزامت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً، مبينة أن إنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": إلزام مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً وإنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019.
وأضافت: علماً بأنه لن يُسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة.