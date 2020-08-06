رئيس الحكومة اللبناني يتلقى اتصالاً من نظيره الإيطالي

رئيسة المفوضية الأوروبية استعرضت معه خسائر الانفجار

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم اتصالاً من نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، معرباً عن تضامنه واستعداد إيطاليا للمساعدة للتخفيف من الكارثة التي حلّت ببيروت.

كما تلقى اتصالاً من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واستعرضا حجم خسائر الانفجار.