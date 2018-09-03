محافظ ينبع يؤكد أهمية التكامل بين المجلس البلدي والبلدية

أشار محافظ ينبع، سعد بن مرزوق السحيمي، خلال تدشينه المقر الجديد للمجلس البلدي لبلدية محافظة ينبع، إلى الدور الهام الذي تقوم به المجالس البلدية وأعضاؤها ومساهمتها في تطوير العمل البلدي في المدن والمحافظات.

وأكد المحافظ أهمية التكامل بين المجلس البلدي والبلدية؛ لتحقيق الهدف المنشود، وخدمة المحافظة وتطويرها، من حيث الخدمات التي تقدمها البلدية، وتحقيق تطلعات أهالي ينبع في توفير الخدمات بالمستوى المطلوب.

واطلع "السحيمي" على تجهيزات المقر الجديد، واستمع إلى نبذة عن خدمات وقرارات وتوصيات المجلس وإنجازاته خلال دورته الحالية التي بدأت في الربع الأول من عام 1437هـ، مشيدًا بما استمع إليه من جهود للمجلس.

ونوه محافظ ينبع بما تجده المجالس والخدمات البلدية من دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.

وعبر رئيس المجلس البلدي بينبع، عن شكره وزملائه الأعضاء للمحافظ؛ على ما يجده المجلس من اهتمام ودعم.