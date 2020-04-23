





3

الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

687

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.