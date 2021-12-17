خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 901 إصابة جديدة بكورونا و277 حالة بباكستان

سجّلت مصر 901 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضي.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان، اليوم، بأن إجمالي الإصابات المسجلة ارتفع إلى 372.599 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة 21.234 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 310.049 حالة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.290.491 إصابة، منها 9471 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28.863 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.252.157 حالة.